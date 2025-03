Ricerca: Cnr e Universita' di Parma attivano la prima Joint Chair-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Per cio' che concerne le posizioni congiunte Joint Chairs, rivolte a esperte/i di alta qualificazione ed esperienza, i progetti innovativi presentati in risposta al bando del Cnr sono stati valutati da una Commissione composta da esperti esterni e sono regolamentati, per la suddivisione dei costi da sostenere, dalla legge 240/2010: destinatario della Joint Chair congiunta con Universita' di Parma e' Stefano Biffani, ricercatore dell'Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Cnr con sede a Milano (Cnr-Ibba), che collaborera' sia all'attivita' didattica sia a quella di ricerca. 'Siamo entusiasti di unire le competenze di Cnr e Universita' di Parma', spiega Claudio Cipolat Gotet, docente del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie e referente di 'LearningFromSheep' per l'Ateneo. 'Questa collaborazione si fonda su precedenti progetti di successo, in cui abbiamo approfondito aspetti legati alla genetica applicata e alla selezione, consolidando cosi' una sinergia strategica per la ricerca e l'innovazione nel settore'. 'Il benessere degli animali da reddito, cosi' come la salute degli alimenti che ci forniscono, sono due aspetti fondamentali sia per chi produce che per chi consuma. Poter applicare tecniche di Intelligenza Artificiale a queste problematiche ci offre grandi spunti di ricerca, ma ci permette anche di mettere in atto quella che chiamiamo terza missione, e cioe' il ruolo che le Universita' e gli Enti di ricerca hanno nella valorizzazione e nel trasferimento delle conoscenze a chi le applica o le utilizza', aggiunge Stefano Biffani, ricercatore dell'Istituto di biologia e biotecnologia agraria (Cnr-Ibba), responsabile del progetto per il Cnr.

