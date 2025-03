Ricerca: Cnr e Universita' di Parma attivano la prima Joint Chair

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Universita' di Parma insieme nella prima Joint Chair finanziata nell'ambito dell'omonimo bando promosso dal Cnr nel 2023: e' stata, infatti, siglata la convenzione per lo svolgimento di attivita' congiunte di didattica e ricerca di elevato valore strategico, attraverso la condivisione di personale altamente qualificato. La collaborazione avviata riguarda, in particolare, il settore delle scienze medico-veterinarie e l'avvio di un progetto per la sostenibilita' e la valorizzazione delle produzioni casearie italiane. Le attivita' di didattica riguarderanno il corso di laurea in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali dell'Ateneo (in particolare l'insegnamento 'Zootecnica Speciale') e il dottorato in Scienze Medico-Veterinarie (in particolare l'insegnamento 'Analisi dei dati e riproducibilita' della ricerca in R'); mentre l'attivita' di ricerca sara' inerente al progetto LearningFromSheep, che interviene in un settore strategico quale quello della sostenibilita' e valorizzazione delle produzioni casearie italiane attraverso l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale. Lo strumento delle Joint Chairs e' stato introdotto dal Cnr nell'ambito dello sviluppo del Piano di Riorganizzazione e Rilancio. Il programma, infatti, favorisce la trasferibilita' delle conoscenze, la valorizzazione dei talenti e la competitivita' dei settori produttivi.

