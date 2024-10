Ricerca: Bernini presenta Piano d'Azione per il Sud per sviluppo Paese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Capri, 11 ott - 'Questo piano rappresenta una svolta decisiva non solo per il Mezzogiorno, ma per tutto il Paese. Abbiamo messo in campo una politica per la valorizzazione del capitale umano di alta specializzazione. Grazie a questa iniziativa possiamo capitalizzare l'esperienza del Pnrr e creare un patrimonio duraturo di infrastrutture e competenze', ha affermato Bernini. 'Vogliamo che il Sud diventi maggiormente protagonista nel panorama europeo grazie alla capacita' di attrarre investimenti e trattenere talenti, supportando le eccellenze accademiche dei territori. Il piano rappresenta un'occasione unica per l'intero Paese, fornendo le basi per una crescita economica sostenibile e orientata al futuro', ha aggiunto Bernini.

