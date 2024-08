Ricerca: accordo UniBa-Xanadu per formare professionisti in Quantum, master ad hoc

Iscrizioni fino al 10 settembre, lezioni in autunno a Bari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - L'Italia fa un ulteriore passo in avanti nella ricerca accademica sulle tecnologie quantistiche e sulla preparazione di professionisti della materia. L'Universita' di Bari ha sottoscritto un accordo con Xanadu, societa' canadese tra le prime startup al mondo in computazione quantistica, che ha come mission precisa costruire computer quantistici che siano utili e disponibili per tutti ed ovunque.

L'accordo, si legge in una nota, nasce nell'ambito del nuovo Master in Quantum Science & Tecnhology promosso dal Dipartimento Interateneo di Fisica (DIF) dell'Universita' e del Politecnico di Bari, centro d'eccellenza nazionale per le ricerche sul Quantum.

Le iscrizioni al Master, coordinato dalla professoressa Milena D'Angelo, sono aperte fino al 10 settembre, e le lezioni inizieranno in autunno nel capoluogo pugliese.

Numerosi i partners aziendali e accademici: Exprivia, GAP, Leonardo, Lutech, LuxQuanta, Optoprim, Planetek Italia, QTI, Quandela, Qureca, Quside, CNR-INO, che supporteranno il Master con borse di studio e contributi alla didattica.

Maggiori informazioni ed il link di ammissione sono disponibili su: www.masterquantum.it.

