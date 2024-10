Rfi: Strisciuglio, momento storico per sviluppo rete, serve sostegno istituzioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ott - 'Ci troviamo in un momento di valenza storica per la rigenerazione e lo sviluppo della rete'. Lo ha sottolineato l'amministratore delegato e direttore generale di Rfi Gianpiero Strisciuglio, in un'audizione alla Commissione Trasporti della Camera dedicata alle criticita' della rete e del servizio ferroviario. Questo momento storico, ha aggiunto Strisiuglio, 'richiede grande sforzo industriale per recuperare gap accumulati negli anni passati: per cui confidiamo di poter contare anche in seguito sul sostegno delle istituzioni a vario titolo coinvolte'.

