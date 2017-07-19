Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Rfi: lavori di manutenzione tra Poggio Mirteto e Fara Sabina -2-

            Costo di 8,5 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - La societa' informa inoltre che il costo complessivo dell'intervento e' di circa 8,5 milioni di euro. I lavori, comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per i treni della linea FL1 Orte-Roma Fiumicino Aeroporto.I cantieri vedranno impegnate 60 persone tra operai e tecnici di RFI e la ditta appaltatrice.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 10-01-26 10:03:19 (0167)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.