Rfi: lavori di manutenzione tra Poggio Mirteto e Fara Sabina -2-
Costo di 8,5 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - La societa' informa inoltre che il costo complessivo dell'intervento e' di circa 8,5 milioni di euro. I lavori, comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per i treni della linea FL1 Orte-Roma Fiumicino Aeroporto.I cantieri vedranno impegnate 60 persone tra operai e tecnici di RFI e la ditta appaltatrice.
com-fro.
