Rfi: Ansf, nell'incidente di Lodi il deviatoio era disalimentato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 feb - "Come agenzia abbiamo un quadro limitato sulla situazione", ha continuato il direttore dell'Ansf D'Onofrio: "Sembrerebbe che non ci fosse il regolare funzionamento del dispositivo montato ma il treno puo' circolare anche in queste situazioni. Se il deviatoio non funziona ci sono procedure per tenerlo in controllo e fermo scambiato. Il treno per viaggiare alla massima velocita' deve avere l'autorizzazione di tutti gli enti. Al lavoro c'era il personale di Rfi, di attuatori di questo tipo se ne cambiano centinaia".

