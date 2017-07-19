Rfi: al via manutenzione ferroviaria tra Orte e Attigliano

Interruzione linea dall'11 settembre al 12 ottobre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) comunica in una nota che dall'11 settembre al 12 ottobre eseguira' 'importanti lavori di manutenzione programmata tra Orte e Attigliano per il miglioramento della sicurezza e dell'efficienza della rete'.

'Le attivita' - spiega Rfi - riguarderanno il rinnovo di diversi deviatoi e il rinnovamento di brevi tratti di binario. I lavori, del valore complessivo di circa 3 milioni di euro, comporteranno modifiche della circolazione ferroviaria per i treni delle linee Firenze Rifredi-Attigliano e Orte-Roma Termini. I cantieri vedranno impegnate 40 persone tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici'.

com-fro

