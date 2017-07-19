Retribuzioni: Unioncamere, oltre 12mila imprese certificate per parita' di genere -2

Maggior numero certificazioni nelle costruzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 mar - I dati mostrano, si evidenzia nel comunicato, una polarizzazione netta tra i diversi comparti industriali e dei servizi. Il settore delle costruzioni presenta il maggior numero di imprese certificate registrate (3.150), seguito dalle attivita' manifatturiere con 1.811. Questi due settori rappresentano circa il 40% delle imprese totali del campione.

La media ponderata femminile sull'intero campione e' del 43,12%, con forti scostamenti tra settori, compresi tra il minimo dell'11,32% (estrazione minerali) al massimo del 76,80% (attivita' artistiche e sportive).

Lombardia e Lazio dominano il campione. Insieme contano 4.753 imprese (il 38,5% del totale) e gestiscono oltre 1,4 milioni di dipendenti (circa il 51% dell'intero dataset).

In termini assoluti, la Lombardia ha il maggior numero di lavoratrici (402.665). Tuttavia, in termini di media percentuale per impresa, la Sardegna (42,61%) e la Lombardia (42,52%) presentano i valori piu' alti tra le regioni classificate. L'Abruzzo (27,76%) e il Molise (28,29%) registrano le medie percentuali femminili piu' basse del dataset.

