Retribuzioni: ok Parlamento Ue a norme contro divario uomo donna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 mar - La nuova legislazione imporra' alle imprese di divulgare informazioni che agevolino il confronto degli stipendi dei dipendenti e la denuncia dei divari retributivi di genere esistenti. Nel caso la dichiarazione obbligatoria sulle retribuzioni di un'azienda o dell'amministrazione pubblica mostri un divario di almeno il 5%, i datori di lavoro dovranno valutare le retribuzioni in cooperazione con i rappresentanti dei dipendenti. I paesi dovranno inoltre introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (ammende) per i datori di lavoro che non rispettano le regole. Un lavoratore o una lavoratrice che abbia subito un danno a seguito di una violazione delle norme avra' il diritto di chiedere un risarcimento. Per la prima volta, sono stati inclusi nell'ambito di applicazione delle nuove norme la discriminazione intersezionale e i diritti delle persone non binarie (che rifiutano lo schema binario maschile-femminile nel genere sessuale e, a prescindere dal sesso attribuito alla nascita, non riconoscono di appartenere al genere maschile ne' a quello femminile).

Il segreto salariale sara' vietato: le norme stabiliscono infatti che i lavoratori e i loro rappresentanti abbiano il diritto di ricevere informazioni chiare ed esaurienti sui livelli retributivi individuali e medi, suddivisi per genere.

Non dovranno esserci clausole contrattuali che impediscano ai lavoratori di divulgare informazioni sulla loro retribuzione o di chiedere informazioni in merito ad essa o alla retribuzione di altre categorie di lavoratori.

Infine, per quanto riguarda le questioni relative alla retribuzione, l'onere della prova passera' dal lavoratore al datore di lavoro. Se un lavoratore ritiene che il principio della parita' di retribuzione non sia stato applicato e porta il caso in tribunale, la legislazione nazionale dovra' obbligare il datore di lavoro a dimostrare che non c'e' stata discriminazione.

