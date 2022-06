Reti idriche: da Mims 476 milioni per 17 nuovi interventi al Sud

Programma React Eu in Sicilia, Basilicata, Puglia e Campania (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - RomaRoma, 16 giu - Il ministero delle Infrastrutture informa che sono stati finanziati 17 interventi per complessivi 476 milioni di euro potenziare le infrastrutture idriche in quattro regioni del Mezzogiorno a valere sul programma europeo React Eu nell'ambito del Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020.

Programma al quale il Mims ha aggiunto una dotazione di 169 milioni di euro rispetto alla cifra iniziale di 313 milioni.

"Gli ulteriori fondi - spiega il ministero - hanno consentito di scorrere la graduatoria di interventi gia' selezionati attraverso l'avviso pubblicato lo scorso novembre. I 17 progetti finanziati riguardano: un intervento in Basilicata per 48,9 milioni di euro, sei interventi in Campania per complessivi 127,2 milioni di euro, un intervento in Puglia per 90,3 milioni di euro e nove interventi in Sicilia per complessivi 209,7 milioni di euro. Tutti gli interventi vanno conclusi entro dicembre 2023 e sono finalizzati a ridurre le dispersioni idriche e a migliorare la qualita' del servizio.

com-fro

