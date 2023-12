Retail: Savillis, lusso guidera' ripresa in 2024, bene anche affitti location

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Nonostante una congiuntura economica caratterizzata da una crescente incertezza, dallo European Retail Report di Savills emerge un mercato retail in ripresa in diversi paesi europei, soprattutto grazie al comparto luxury, che non e' stato toccato dalla riduzione della spesa da parte dei consumatori osservata nel 2023. Questo e' confermato anche dall'incremento significativo del footfall che durante l'anno si e' registrato nelle principali strade delle zone di lusso in Europa, con un aumento medio dell'8,4%. Le pressioni inflazionistiche nel 2023 hanno avuto un impatto sulla fiducia dei consumatori e, di conseguenza, sui consumi.

Tuttavia, l'outlook sembra destinato a migliorare: le previsioni di spesa per il 2024 indicano un rimbalzo, con una crescita del 3,7% in termini reali. La forte ripresa della spesa nel segmento luxury si riflette anche nelle performance degli affitti: tra le 16 luxury street monitorate in Europa da Savills, gli affitti medi prime al 3Q 2023 sono solo il 2% al di sotto del valore registrato nel 4Q 2019. Una ripresa trainata da location che non appartengono alle citta' 'iconiche' come Milano, Parigi e Londra, ma a mercati piu' piccoli, dove gli affitti medi sono superiori dell'1% rispetto al 2019, sia grazie a una vacancy ridotta, sia perche' in molti di questi mercati prevale la spesa domestica. In Europa, mentre le strade del lusso sono state le prime a riprendersi dalla pandemia, le vie 'mass market' stanno ora iniziando a guadagnare forza. Il tasso di vacancy e' diminuito in media di 639 bps rispetto al picco della pandemia, posizionandosi 64 bps al di sopra del valore del 2019. Una riduzione che in alcuni mercati sta generando una pressione al rialzo sugli affitti, con le principali strade al di fuori di Londra, Parigi e Milano che dal 2021 in poi riportano una crescita media dell'2,2%. "'Le principali vie dello shopping hanno riconquistato l'interesse dei consumatori in tutta Europa. I brand, approfittando della forte ripresa dei footfall nelle principali vie commerciali europee, stanno guardando con rinnovato interesse ai centri citta', luoghi frequentati anche dai turisti. Di conseguenza, stiamo osservando una riduzione della vacancy in diversi mercati", ha detto Francesca Cattagni, Head of High Street Leasing di Savills.

