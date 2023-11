Retail: furti, scarti ed errori costano 6,7 mld. Aumentano i taccheggi per necessita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - Lombardia e Lazio sono le regioni dove il valore totale della merce rubata e' piu' alto, ma a livello di singolo episodio i valori medi piu' alti sono stati registrati in Trentino-Alto Adige, Calabria e Abruzzo. Il 60% degli eventi di taccheggio sono riconducibili ad attivita' di Organised Retail Crime, ovvero all'azione di gruppi di due o piu' persone che si associano per derubare o frodare le aziende del settore Retail e GDO in maniera pianificata, sistematica e ripetitiva, con la principale finalita' di rivendere illecitamente la merce sottratta.

Per quanto riguarda le frodi esterne, i rispondenti indicano il wardrobing, lo scambio di etichette dei prodotti e i mancati pagamenti al self-checkout o self-scan come le modalita' piu' comuni.

Per contrastare queste perdite, nel 2022 le aziende hanno speso lo 0,64% del loro fatturato in misure di sicurezza, puntando su videosorveglianza (94%) e barriere antitaccheggio (86); per la protezione dei singoli prodotti placche/etichette antitaccheggio (83%) e scaffali chiusi o vetrine (63%).

ami

(RADIOCOR) 11-11-23 11:09:15 (0155) 5 NNNN