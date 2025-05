Regno Unito: South Western Railway prima compagnia ferroviaria ri-nazionalizzata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mag - South Western Railway, che opera nel sud-ovest dell'Inghilterra, e' la prima compagnia ferroviaria britannica a tornare di proprieta' pubblica nell'ambito della campagna del Governo laburista per la rinazionalizzazione delle ferrovie. In base al progetto di riforma del Governo, tutti gli operatori ferroviari britannici dovrebbero essere rinazionalizzati entro la fine del 2027. "La South Western Railway e' ora di proprieta' pubblica. E questo e' solo l'inizio. Dopo decenni di fallimenti dei Tories, il nostro Plan for Change (il programma di Governo) mettera' al primo posto i passeggeri, come promesso. Questo significhera' servizi migliori, sistemi di biglietteria piu' semplici e treni piu' confortevoli", ha scritto il primo ministro Keir Starmer su X. La privatizzazione degli operatori ferroviari era avvenuta a meta' degli anni Novanta sotto il primo ministro conservatore John Major, sulla scia delle politiche liberali di Margaret Thatcher degli anni Ottanta. "Oggi si apre una nuova era per le nostre ferrovie. Ci lasciamo alle spalle 30 anni di inefficienza e di treni in ritardo", ha detto il ministro dei Trasporti Heidi Alexander salendo a bordo del primo treno in partenza dalla stazione londinese di Waterloo alle 5.14 di domenica. Nonostante la promessa di un servizio migliore, di un aumento degli investimenti e di una riduzione della spesa pubblica, il progetto era all'epoca molto impopolare, fortemente criticato dai sindacati, dall'opposizione, da alcuni conservatori e da un'ampia fetta della popolazione.

Ars

