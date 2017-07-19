Dati
            Notizie Radiocor

            Regno Unito: prima visita di Starmer in Cina, rafforzare relazioni commerciali

            Prima visita nel Paese dopo 8 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 gen - Il premier del Regno Unito, Keir Starmer, si rechera' in Cina questa settimana. Si tratta della prima visita di un premier britannico nel Paese da otto anni, mentre Londra e Pechino cercano di rafforzare i loro legami commerciali dopo anni di relazioni tese. Starmer sara' accompagnato da una delegazione di dirigenti industriali, nella speranza di promuovere gli affari britannici attraverso un consiglio sino-britannico dei direttori d'impresa, creato nel 2018 ma rimasto inattivo per diversi anni. Il Primo ministro dovrebbe inoltre affrontare la questione dell'ex magnate dei media di Hong Kong e cittadino britannico Jimmy Lai. Dal suo arrivo al potere nel luglio 2024, il leader laburista si impegna a riavvicinare le relazioni con la Cina, dovendo pero' al contempo gestire le crescenti preoccupazioni legate a una possibile minaccia di Pechino per la sicurezza nazionale del suo Paese.

