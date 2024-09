Regioni: UniCatt, per scuola sanita' e trasporti pesa divario economico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Una mappa non cosi' differente per i Livelli Essenziali di Assistenza, le prestazioni e i servizi che il ssn e' tenuto a fornire a tutti i cittadini: la Calabria risulta inadempiente con un punteggio inferiore ai 140, il piu' basso, mentre Veneto ed Emilia-Romagna risultano adempienti con un punteggio superiore ai 280 punti, il doppio.

Non cambia il risultato guardando al trasporto pubblico locale, rileva il report dell'Universita' Cattolica: i capoluoghi di provincia che offrono un servizio piu' ampio sono in Lombardia con quasi 12mila posti offerti agli utenti nell'arco dell'anno per abitante, Lazio con quasi 7mila e Veneto con 5,4mila. Le regioni dove il servizio e' piu' carente sono il Molise e la Valle d'Aosta con meno di 1000 posti per abitante, seguite da Basilicata, Calabria e Sicilia (1200, 1600 e 1700 posti per abitante all'anno).

ami

(RADIOCOR) 08-09-24 12:35:38 (0237) 5 NNNN