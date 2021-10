Regioni: riforma catasto, no governatori Lega ad aumento tasse su casa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - 'Sulla delega fiscale e' necessario un approfondimento. Servono in primo luogo garanzie che ne' questo ne' i prossimi governi utilizzino la riforma del catasto per innalzare surrettiziamente le tassazioni sulla casa. In assenza di tali certezze, si rischierebbe di andare a colpire, duramente e ingiustamente, due pilastri del Paese quali il settore edilizio e le famiglie'. Lo sostengono i governatori della Lega Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Provincia Autonoma di Trento), Christian Solinas (Sardegna), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto). 'Quando il governo si e' fatto promotore di azioni orientate allo sviluppo e alla crescita del tessuto economico e sociale, non abbiamo mai fatto mancare il nostro appoggio. L'appello che rivolgiamo oggi all'Esecutivo nazionale - concludono i governatori - e' invece di abbandonare iniziative che, anche solo in prospettiva, possano portare a un vertiginoso aumento della tassazione sugli immobili'.

