Regioni: Istat, in III trimestre 2023 forte crescita export Sud e isole (+7,9%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - Nel terzo trimestre 2023 si stima una forte crescita congiunturale delle esportazioni per il Sud e Isole (+7,9%), un aumento piu' contenuto per il Nord-est (+1,7%) e una flessione per il Nord-ovest (-2,4%) e per il Centro (-3,9%). Sono i dati forniti da Istat. Nel periodo gennaio-settembre 2023, la crescita su base annua dell'export nazionale in valore (+1,0%) mostra marcate differenziazioni territoriali: l'aumento delle esportazioni e' elevato per il Sud (+15,9%), piu' contenuto per il Nord-ovest (+3,5%), modesto per il Nord-est (+0,2%), mentre si rileva una flessione per il Centro (-1,6%) e una piu' decisa contrazione per le Isole (-20,2%). Nei primi nove mesi dell'anno, le Regioni piu' dinamiche all'export sono Campania (+27,6%), Calabria (+20,9%), Molise (+18,3%), Abruzzo (+13,7%), Basilicata (+10,1%), Piemonte (+9,2%) - che da solo contribuisce per 0,9 punti percentuali alla crescita tendenziale dell'export nazionale - e Toscana (+8,5%). Per contro, si segnalano le dinamiche negative di Sardegna (-26,7%), Valle d'Aosta (-23,0%), Sicilia (-16,7%), Lazio (-11,9%) e Marche (-9,2%).

