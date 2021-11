Regioni: convocata Conferenza ordinaria per domani mattina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - Il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per mercoledi' 3 novembre 2021, alle ore 9.00. All'ordine del giorno le questioni che saranno affrontate nella Conferenza Unificata e nella Conferenza Stato-Regioni che la ministra Mariastella Gelmini ha convocato rispettivamente per le ore 14.15 e 14.30 dello stesso 3 novembre. La Conferenza delle Regioni affrontera' pero' anche altri temi e fra questi la proposta di Accordo sulle Linee Guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle Regioni e la proposta di Accordo sulle Linee Guida relative alle modalita' di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione. Sul fronte della protezione civile e della salute, sara' esaminata la ratifica dell'intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Deroghe in materia di locazioni immobiliari per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022".

Dca

(RADIOCOR) 02-11-21 14:21:07 (0373)SAN,PA 5 NNNN