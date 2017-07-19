Regioni: Cabina di regia del Nord lancia distretto manifatturiero unico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - Un Distretto unico della manifattura del Nord tra Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. E' questa l'intesa raggiunta nel nuovo incontro della 'Cabina di Regia delle Regioni del Nord' oggi a Torino, dopo un primo incontro il 30 giugno scorso a Milano, tra gli assessori allo Sviluppo economico delle cinque Regioni. Le regioni, che insieme rappresentano piu' della meta' del Pil nazionale, hanno annunciato "una nuova fase di collaborazione con l'obiettivo di coordinare le rispettive politiche economiche e industriali e rendere piu' strutturato ed efficace il confronto con il Governo e con la Commissione europea". Un'intesa arrivata dopo un confronto che ha coinvolto, oltre agli assessori delle Regioni, anche i direttori e i presidenti delle Confindustrie regionali.

Tra i temi individuati ci sono innanzitutto le aree di accelerazione industriale, insieme agli strumenti territoriali come le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS) e la Zona Logistica Semplificata (ZLS) e le Reti Innovative Regionali (RIR), il rafforzamento delle filiere industriali e le misure di sostegno agli investimenti. Altro capitolo e' quello dell'accesso al credito tra la moratoria dei mutui e il Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi. Da qui anche l'attenzione alle certificazioni delle Pmi e delle filiere industriali, definite uno degli strumenti attraverso cui rafforzare qualita', affidabilita' e capacita' competitiva delle imprese. In primo piano anche il confronto con Bruxelles, sia sul fronte del regime degli aiuti di Stato che del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo).

Le cinque Regioni hanno concordato di proseguire il lavoro con un prossimo incontro, gia' in agenda il 23 ottobre a Milano in occasione del World Manufacturing Forum.

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(RADIOCOR) 03-09-26 16:35:03 (0486) 5 NNNN