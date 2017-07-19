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            Regioni: Cabina del Nord-Ovest, 3mln per la filiera energetica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 set - Tre milioni a sostegno della filiera dell'industria energetica del Nord-Ovest. La decisione e' arrivata dalla Cabina Economica del Nord-Ovest, che ha riunito a Genova questa mattina istituzioni e stakeholder territoriali del settore energetico di Liguria, Lombardia e Piemonte. Il bando mettera' a disposizione diversi strumenti per accompagnare le tecnologie lungo il percorso che va dalla ricerca alla concreta applicazione industriale. Potranno partecipare partenariati interregionali composti da un minimo di cinque e un massimo di otto soggetti, con la presenza obbligatoria di almeno una grande impresa, almeno una pmi per ciascuna delle tre Regioni e almeno un organismo di ricerca. "La collaborazione tra le nostre Regioni - sottolineano gli assessori all'Energia di Liguria, Lombardia e Piemonte, Paolo Ripamonti, Massimo Sertori e Matteo Marnati - permette di mettere a sistema competenze, capacita' industriali e innovazione in un settore decisivo per la competitivita' dei territori. Rafforzare la filiera energetica significa creare nuove opportunita' per le imprese e accompagnare lo sviluppo delle tecnologie strategiche per il futuro".

            Nel corso dell'incontro e' stata inoltre richiamata la candidatura, sostenuta dalla Liguria, ad ospitare la sede della prossima agenzia nazionale del nucleare.

            ami.

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