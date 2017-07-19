Regioni: Angelilli, ok parere 28mo regime, meno burocrazia e piu' competitivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - 'Il 28 Regime rappresenta una delle riforme piu' importanti per rafforzare la competitivita' dell'Europa. L'obiettivo e' offrire a startup, scale-up e Piccole e medie imprese (PMI) innovative uno strumento semplice, digitale e uniforme per operare e crescere nel mercato unico, con una forma societaria europea riconosciuta a livello mondiale, di accedere rapidamente ai finanziamenti e di operare in un contesto transfrontaliero, superando la frammentazione normativa tra gli Stati membri'.

Lo dichiara la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e relatrice del parere sul 28 Regime presso il Comitato europeo delle Regioni, gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) approvato stamattina in sessione plenaria a Bruxelles.

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