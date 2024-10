Regioni: a Bari dal 19 al 22 ottobre la III edizione del Festival

Emiliano: rendere Regioni piu' vicine ai cittadini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ott - Dal 19 al 22 ottobre prossimo si svolgera' a Bari la terza edizione del Festival delle Regioni. Il tema scelto quest'anno e' 'La Regione del Futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?'. L'iniziativa e' stata presentata oggi a Roma, nella sede della Conferenza delle Regioni, dal presidente delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dal vice presidente delle Regioni e presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

'Le Regioni - ha detto Massimiliano Fedriga - hanno una funzione fondamentale: sono piu' vicine alle esigenze della popolazione e alle sue sensibilita', attitudini e capacita' propositive e possono diventare un grande collante che muove dal basso'. Fedriga ha inoltre annunciato un Libro verde in cui 'saranno capitalizzati tutti gli spunti che verranno dagli incontri formali e informali'. 'Questo festival - ha detto Michele Emiliano - nasce con l'obiettivo di rendere le Regioni piu' vicine e accessibili ai cittadini. Ogni iniziativa e' pensata per essere partecipata dalla cittadinanza, per far conoscere quanto le Regioni siano presenti e attivi in tutti i settori della vita quotidiana'.

