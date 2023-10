Regione Toscana: torna il Festival Food&Book a Montecatini Terme

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 ott - Torna a Montecatini Terme, dal 26 al 29 ottobre, Food&Book, la manifestazione con scrittori e autori che nei loro libri raccontano il cibo e chef che il cibo lo presentano con le loro ricette e spesso in libri di successo.

La nona edizione si terra' nella citta' che con i suoi stabilimenti termali, i giardini e l'impronta liberty e' stata proclamata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanita'. Tra le iniziative, un convegno sull'occupazione nel settore agroalimentare-alberghiero e una cena di gala in omaggio ad Eduardo De Filippo. L'affascinante cornice liberty della citta' toscana ospitera' il festival che quest'anno si sviluppera' in piu' sedi: le Terme Tettuccio, sede tradizionale di Food&Book;le Terme Tamerici e il Palazzo del Turismo, edificio del secolo scorso che dopo anni di inutilizzo e' stato recuperato dall'Amministrazione Comunale.

In questa edizione si puntera' sui giovani, in particolare sugli studenti degli Istituti alberghieri e agrari, i quali una volta diplomati saranno impegnati nella valorizzazione del grande patrimonio agroalimentare del nostro Paese: numerosi gli incontri e i workshop a loro rivolti, curati da esperti come Valentina Tepedino (produzioni ittiche), Duccio Caccioni (ortofrutta), Fabiola Pulieri (olio).

L'occupazione nel settore agroalimentare e alberghiero sara' il tema su cui si sviluppera' un convegno in programma venerdi' 27 ottobre in cui si parlera' del futuro del lavoro in tale ambito, della ristorazione e di quali saranno le professionalita' piu' richieste, con argomentazioni sulle difficolta' di trovare personale adeguato, fattore che rischia di frenare la crescita, e una parentesi dedicata alle innovazioni e all'Intelligenza artificiale.

A discutere di questi temi sara' un parterre d'eccezione moderato dalla giornalista Rai Paola Guarnieri: interverranno infatti Riccardo Monti, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Martini di Montecatini Terme che fara' gli onori di casa; Licia Cianfriglia, relazioni istituzionali di ANP; Chiara Rivella, responsabile delle risorse umane di Autogrill; Gabriele Belsito, responsabile delle risorse umane di Eataly; Alessandro Porzio e Dario Balestriere, rispettivamente hotel manager e responsabile recruiting di Grimaldi Lines, e rappresentanti degli Istituti alberghieri e agrari.

Nella serata di venerdi' e' in programma, al Castello La Querceta, sede dell'Istituto Alberghiero Martin, una cena di gala in omaggio a Eduardo De Filippo che con la sua compagnia, appena costituita insieme ai fratelli Peppino e Titina, proprio a Montecatini nel 1931, a soli 31 anni, mise in scena al Teatro Palazzo uno dei suoi primi spettacoli.

Tutti conoscono Eduardo come protagonista delle scene teatrali, meno per la sua poesia e per l'interesse per il buon cibo. Cosi' lo chef Marcello Leoni e lo chef Pietro Parisi di Palma Campania proporranno una cena riprendendo alcune ricette del celebre drammaturgo.

Durante il convivio l'attore Gino Manfredi illustrera' questo aspetto poco conosciuto di De Filippo e recitera' la poesia'O Rrau' mentre la cantautrice Patrizia Cirulli, che recentemente ha lanciato un album in cui ha musicato le poesie di Eduardo, anticipera' un brano dello spettacolo che si terra' sabato sera alle Terme Tettuccio.

Domenica 29 ottobre, la giornata conclusiva del festival sara' aperta da un incontro sul tema 'Gli oli extravergini italiani: come valorizzarli a tavola e in azienda' rivolto ad aziende olivicole (e non solo) per sviluppare attivita' turistiche.

Con Fabiola Pulieri e il senatore Dario Stefa'no, promotore della Legge sull'enoturismo, autori del libro Oleoturismo - Opportunita' per imprese e territori, interverranno il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, il presidente del Frantoio Cooperativo di Montecatini Alessandro Benedetti, il professor Antonello Senni che parlera' di nutrigenomica e aspetti nutrizionali dell'olio Evo. A presiedere l'incontro sara' il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, Alessandro Sartoni.

Nel corso della giornata saranno organizzati banchi di assaggio dell'olio della Valdinievole e degustazioni guidate.

Tanti gli incontri e gli eventi in programma a Food&Book, come il Piatto dello Chef con Simone Malucchi, le cene con gli scrittori, le presentazioni di libri che si terranno nelle diverse sedi del Festival con gli autori Adriana Assini, Francesca Romana Barberini, Ernesto Di Renzo, Anna Maria Gehnyei, Leonardo Gori, Marianna Jajac, Alice Lupi, Fabiola Pulieri, Silvia Scapinelli, Antonello Senni, Dario Stefa'no, Marco Vichi, Stefania Viti, Giampaolo Zuliani.

Infine, tra le iniziative collaterali, sabato 28 ottobre saranno organizzate due visite guidate gratuite alla mostra al Mo.C.A dedicata a Galileo Chini, artista poliedrico vero e proprio maestro di un liberty con influenze orientali dovute alla sua permanenza a Bangkok dove realizzo' le decorazioni del Palazzo Imperiale del Re Rama V.

Food&Book - Festival del libro e della cultura gastronomica diretto da Sergio Auricchio e Stefano Carboni e' organizzato dall'Associazione Eureka in collaborazione con Agra Editrice e Leggere:tutti con il sostegno del Comune di Montecatini Terme e il patrocinio della Regione Toscana e della Anp-Associazione nazionale dirigenti scolastici.

L'ingresso alle Terme Tettuccio durante Food&Book e tutti gli eventi inseriti nel programma del Festival sono gratuiti, ad eccezione del Piatto dello chef, della Cena di Gala e della Cena con lo scrittore (informazioni e prenotazioni sul sito www.foodandbook.it).

