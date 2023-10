Regione Toscana: Buy Food per una Regione sempre piu' green

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 ott - E' sempre piu' green la Toscana delle produzioni agroalimentari, verde come il certificato bio che campeggia sul 35% delle superfici coltivate e sulle etichette di oltre 7000 operatori del settore: numeri da primato in Italia, portati alla luce dal report ISMEA che sara' presentato in occasione della prossima edizione di Buy Food Toscana, vetrina internazionale del gusto made in Tuscany. Giovedi' 26 e venerdi' 27 ottobre al Palazzo degli affari di Firenze circa 68 produttori certificati DOP, IGP, Agriqualita', Prodotti di montagna, biologico e PAT incontreranno oltre 50 buyer provenienti da tutto il mondo per stringere accordi commerciali.

'Buy Food - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - e' il risultato tangibile di una grande squadra, grazie alla sua essenza che rappresenta bene una parte dell'identita' toscana e grazie alla sua vocazione di respiro sempre piu' internazionale, e' l'embrione di quello che vogliamo diventi il Buy Food alla Fortezza. La Fortezza da Basso dovra' infatti diventare la cittadella delle fiere e dei congressi. Un obiettivo su cui la Regione, soggetto forte che detiene il 31% delle quote, sta investendo molto, insieme agli altri soci. Con FirenzeFiera abbiamo fatto un ragionamento articolato e vorremmo che la Fortezza diventasse sia un polo per la moda, sia per l'artigianato, cosi' come un polo forte per il food, un settore su cui la Toscana, con il suo 35% di prodotti biologici e i 90 Igp, riveste un ruolo significativo e rappresenta un brand d'eccellenza nel panorama italiano e non solo'.

'Abbiamo la fortuna di essere una regione che raggiunge il 35% di agricoltura biologica, e' naturale quindi che riserviamo molta attenzione anche alla trasformazione e Buy Food e' sicuramente una dimostrazione - ha detto la vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi - La formula dei contatti preparatori tra buyer e aziende, testata durante il Covid, si e' rivelata vincente e quindi e' stata mantenuta anche in seguito per la sua efficacia. Grazie a questa modalita', riusciamo a far risparmiare tempo e calibrare bene questa manifestazione che Regione sostiene grazie alla collaborazione di PromoFirenze, Camera di commercio di Firenze e Fondazione Sistema Toscana, in modo che possa promuovere concretamente i prodotti della nostra regione'.

'La forza delle nostre produzioni agroalimentari di qualita' - dice Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze - e' dimostrata dalle esportazioni, +14% nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta di prodotti bandiera, straordinari ambasciatori della Toscana nel mondo'.

"La formula BuyFood puo' offrire agli operatori stranieri un catalogo di prodotti agroalimentari innovativi anche in termini di presentazione e packaging, ma che allo stesso tempo portano con se' qualita' e tradizione. Elementi che possono fare la differenza in mercati maturi e con molti competitor, come quello europeo e nordamericano" ha detto Massimo Manetti, presidente di PromoFirenze, azienda speciale della Camera di commercio di Firenze.

'Fondazione Sistema Toscana - ha detto Francesco Palumbo, direttore Fondazione Sistema Toscana - supporta e accompagna Buyfood dalla sua prima edizione cinque anni fa, una manifestazione di anno in anno in crescita nei riscontri della stampa e del pubblico, oltre a registrare l'apprezzamento dei Consorzi. Lavoriamo da sempre a sostegno dei valori dell'agroalimentare toscano insieme alla Regione attraverso gli strumenti di comunicazione digitale con tutta l'ampia gamma dei siti, canali web e social di Fondazione, per amplificare il pubblico e il marchio di Buyfood ma anche per gli altri eventi regionali come Buywine e la Selezione degli Oli di Toscana. Il messaggio che contribuiamo a comunicare e' quello del valore di produzioni di eccellenza che raccontano il vissuto di un territorio, dei suoi abitanti e delle imprese', ha sottolineato Francesco Palumbo, direttore Fondazione Sistema Toscana".

