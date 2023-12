Regione Lombardia: ok a bilancio 2024 con spese per 32mld, 22mld a sanita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - Via libera dal consiglio regionale della Lombardia al bilancio di previsione per gli anni 2024-2025-2026. Il pareggio del bilancio 2024 si attesta a 32 miliardi di euro, di cui 22 miliardi sono destinati alla sanita', con un aumento di 874 milioni di euro grazie a un nuovo accordo con il Governo, mentre all'edilizia sanitaria sono destinati 350 milioni. A trasporto pubblico e infrastrutture per la mobilita' vanno in totale 2 miliardi e 600 milioni. In particolare, nel 2024 alla viabilita' andranno 177 milioni, 218 alla rete ferroviaria, 367 al rinnovo del materiale rotabile ferroviario, 195 alla mobilita' ferroviaria.

Per il prolungamento della M5 da Milano a Monza sono previsti 283 milioni dal 2025 al 2033, mentre alla linea tranviaria della Valle Brembana Bergamo-Villa d'Alme' (BG) sono stati destinati 8 milioni. Previsto un investimento di 4 milioni per il completamento del ponte sul fiume Adda.

All'istruzione e al diritto allo studio andranno 687 milioni, mentre 495 milioni sono destinati alla tutela del territorio e all'ambiente (ai parchi 29 milioni e alle Comunita' Montane 11 milioni).

