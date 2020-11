Regione Lombardia: finanzia progetto Plagencell per terapie cellulari e geniche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - E' stato presentato oggi durante il convegno 'Terapie avanzate: progetti, alleanze e tecnologie al servizio della medicina moderna' promosso dalla Fondazione Tettamanti in collaborazione con Bioskills il progetto multicentrico Plagencell che si basa sulla creazione all'interno della Regione Lombardia di una rete di cell factories che metteranno in comune competenze e conoscenze e agiranno in sinergia per sviluppare la loro capacita' tecnologica di produrre medicinali per terapie avanzate cellulari e geniche rivolte alla cura di malattie molto gravi. "Gli attori del progetto Plagencell - si legge in un comunicato - sono cinque cell factories accademiche operanti in Lombardia e autorizzate dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla produzione di terapie geniche e cellulari avanzate: la Fondazione Tettamanti con il laboratorio di terapia cellulare e genica Stefano Verri-Asst Monza, il laboratorio di terapie cellulari 'G. Lanzani' dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la cell factory della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, la cell factory della Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e la cell factory dell'Istituto Neurologico Besta di Milano. Partner del progetto e' anche l'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano". Il progetto si sviluppera' nell'arco di tre anni ed e' stato finanziato da un bando istituito dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) della Regione Lombardia per tre milioni di euro. "L'obiettivo del progetto nel suo complesso - prosegue il comunicato - e' di colmare bisogni clinico-terapeutici non ancora soddisfatti per una serie di patologie e condizioni cliniche di estrema gravita', attraverso la messa a punto e la sperimentazione di terapie geniche e cellulari innovative con un approccio collaborativo e uno sforzo comune delle cell factories partecipanti, sempre rispettando gli standard della Good Manufacturing Practices".

Le patologie e le condizioni considerate sono molteplici e data l'ampiezza e la complessita' delle aree mediche coinvolte, il progetto e' stato organizzato in cinque distinti gruppi di lavoro, di cui quattro dedicati ciascuno a una specifica area medica (oncoematologia, neurologia e malattie neurodegenerative, nefrologia e trapianto d'organo, e oncologia) e uno allo sviluppo delle tecnologie attraverso la creazione di una rete di cell factories lombarde.

Cop-Com

