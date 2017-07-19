Regione Lombardia: finanzia 185 aziende agricole con 97,8 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Regione Lombardia continua a sostenere il futuro dell'agricoltura attraverso il finanziamento di 185 aziende agricole nell'ambito dell'intervento "Investimenti produttivi agricoli per la competitivita' delle aziende agricole" del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale. Le risorse assegnate ammontano complessivamente a 97,8 milioni di euro. "Con questo provvedimento Regione Lombardia conferma una scelta precisa. Che e' quella di accompagnare gli imprenditori agricoli che investono in innovazione, efficienza e sviluppo.

Queste sono risorse che permetteranno alle aziende di migliorare la propria capacita' produttiva, affrontare con strumenti piu' moderni le sfide del mercato e rafforzare la competitivita' di un comparto che rappresenta uno dei principali motori economici della nostra regione", ha commentato in una nota l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranita' alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. Grazie all'incremento della dotazione finanziaria dell'intervento, Regione Lombardia ha potuto portare le risorse disponibili dai 65 milioni precedenti agli attuali 97.755.741 euro. I progetti finanziati riguardano tutte le principali tipologie di imprese agricole previste dal bando: 23 aziende zootecniche di montagna, 17 aziende vegetali di montagna, 47 aziende zootecniche di pianura e 98 aziende vegetali di pianura. "Ogni euro investito nell'agricoltura - ha continuato l'assessore - genera un valore economico, occupazione e sviluppo per i territori interessati. Il nostro obiettivo e' mettere le imprese nelle condizioni di programmare il futuro con fiducia, sostenendo gli investimenti che migliorano produttivita', sostenibilita' e qualita' delle produzioni lombarde. Continuiamo cosi' a rafforzare una delle eccellenze che rendono la Lombardia leader dell'agroalimentare italiano".

mar-com.

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