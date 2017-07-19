Regione Lazio: bilancio sanita' chiude il 2025 con un utile di 7,4 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Per il terzo anno consecutivo il bilancio della sanita' del Lazio chiude in utile. Lo comunica la Regione Lazio in una nota in cui si sottolinea come il bilancio della sanita' regionale si sia chiuso lo scorso anno con un utile di 7,4 milioni di euro.

"Prosegue il percorso virtuoso intrapreso che ha invertito la tendenza negativa ereditata nel 2022, (quando il disavanzo e' stato di 130 milioni) e riportato i conti in equilibrio nel 2023, con un utile di bilancio di 32 milioni, e nel 2024 con 122 milioni di euro di avanzo positivo", si legge nella nota.

"Si tratta - prosegue la nota - di un risultato che mette la Regione Lazio nelle condizioni di stringere i tempi per avviare la richiesta di uscita dal Piano di rientro (partito nel 2007). Cio' permettera', dopo quasi 20 anni d'attesa, di tornare in possesso degli automatismi fiscali indispensabili per la riduzione della pressione fiscale per i redditi piu' bassi" Com-Cel.

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(RADIOCOR) 11-07-26 16:10:44 (0329)SAN,PA 5 NNNN