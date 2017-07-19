Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Regione Lazio: bilancio sanita' chiude il 2025 con un utile di 7,4 milioni -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - "Siamo passati dal disavanzo di 130 milioni di euro ereditato nel 2022 agli utili del 2023, 2024 e 2025", dichiara nella nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, secondo cui le risorse "non sono rimaste sulla carta, ma sono state interamente reinvestite nella sanita' pubblica. Perche' una gestione attenta dei conti significa poter acquistare nuove tecnologie, ammodernare le strutture, migliorare i servizi e garantire cure sempre piu' efficaci ai cittadini. Grazie agli avanzi di amministrazione abbiamo gia' destinato 154 milioni di euro al rafforzamento del nostro servizio sanitario. E' la dimostrazione che il buon governo delle risorse pubbliche non e' un fine, ma uno strumento per costruire una sanita' piu' forte, piu' moderna e piu' vicina ai bisogni delle persone". Com-Cel.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 11-07-26 16:23:54 (0330)SAN,PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,76 +5,39 17.35.12 1,63 1,80 1,675


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.