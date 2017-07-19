Regione Lazio: bilancio sanita' chiude il 2025 con un utile di 7,4 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - "Siamo passati dal disavanzo di 130 milioni di euro ereditato nel 2022 agli utili del 2023, 2024 e 2025", dichiara nella nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, secondo cui le risorse "non sono rimaste sulla carta, ma sono state interamente reinvestite nella sanita' pubblica. Perche' una gestione attenta dei conti significa poter acquistare nuove tecnologie, ammodernare le strutture, migliorare i servizi e garantire cure sempre piu' efficaci ai cittadini. Grazie agli avanzi di amministrazione abbiamo gia' destinato 154 milioni di euro al rafforzamento del nostro servizio sanitario. E' la dimostrazione che il buon governo delle risorse pubbliche non e' un fine, ma uno strumento per costruire una sanita' piu' forte, piu' moderna e piu' vicina ai bisogni delle persone". Com-Cel.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-07-26 16:23:54 (0330)SAN,PA 5 NNNN