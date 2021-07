Regione: Guidesi, Lombardia mette disponibilita', a industrie chiedo idee e coraggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - "Se continuiamo con i sistemi di prima facciamo solo assistenzialismo, noi dobbiamo creare indotto con coraggio e con un rapporto fra pubblico-privato che fra loro si aiutano con le loro competenze e non si sostituiscono. Conta il coraggio della politica affinche' la Pa si formi con norme e non blocchi le operazioni delle aziende. Qua serve il coraggio e qui dobbiamo fare molta squadra. Noi facciamo la differenza sulla qualita' prodotto e cito l'e-commerce perche' c'e' stato uno sblocco di mentalita' con la pandemia, dopo il mancato rapporto fra cliente e fornitore. Abbiamo bisogno di sinergia, la Lombardia vuole essere un centro di sperimentazione di strumenti e di anticipazione dei tempi, qui c'e' un tessuto produttivo che ci puo' far sperimentare e attuare esempi positivi. A voi industriali chiedo, con la disponibilita' mia e della Regione Lombardia, di mettere idee e coraggio perche' siamo a un bivio, dobbiamo anticipare i tempi e possiamo esprimere un potenziale che nemmeno c'era prima del Covid perche' non lo conoscevamo. Dobbiamo agire non sulla dimensionalita' delle aziende, ma sui settori e sulle potenzialita' delle filiere e del gioco di squadra". Lo ha detto Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico della Lombardia a conclusione della presentazione dei risultati del Rapporto Indagine Internazionalizzazione 2021 'Gli effetti della pandemia negli scambi globali delle imprese lombarde'. L'evento e' a cura di Confindustria Lombardia in collaborazione con Assolombarda e con Sace-Simest, Ispi e Ice Agenzia.

Pan

(RADIOCOR) 21-07-21 12:20:23 (0330) 5 NNNN