Reddito cittadinanza:Orlando, numeri su frodi dimostrano che controlli funzionano

'La scommessa e' il potenziamento dei centri per l'impiego' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 9 feb - "I numeri che emergono sul reddito di cittadinanza sono anche il frutto dell'efficacia degli strumenti di controllo, non vorrei si scambiasse l'effetto per la causa. Ci troviamo di fronte a una ripresa piena dell'attivita' di controllo, dopo la fase pandemica, e stanno emergendo irregolarita' anche perche' funzionano gli strumenti che avevamo predisposto e che abbiamo implementato con la legge di Bilancio". Cosi' sulla questione delle frodi legate alla misura di sostegno il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso dell'audizione sullo stato di attuazione del Pnrr convocata dalle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera.

"La scommessa - ha concluso - e' molto legata al tema dell'effettivo potenziamento dei centri per l'impiego perche' noi non possiamo dire come funzionera' il reddito di cittadinanza quando i centri per l'impiego funzioneranno, perche' ancora in molte Regioni non stanno funzionando".

