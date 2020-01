Reddito cittadinanza: Tridico, non crea lavoro? Serve contro la poverta'

Il lavoro lo creano il mercato e lo Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - "L'altra gamba si fa con chi ha prossimita' al mercato del lavoro e qui vengono interessati i Centri per l'impiego con progetti di attivazione per il beneficiario" del Reddito di cittadinanza. Lo spiega il presidente Inps Pasquale Tridico su Rai Radio1. E' stato una delusione sul fronte lavoro? "Il problema e' del mercato lavoro, il punto e' che non siete d'accordo sull'introduzione di un reddito minimo, il lavoro lo crea il mercato e lo Stato, il Reddito accompagna il beneficiario che potrebbe trovare lavoro, che non e' alcolizzato, che non e' disabile, che non ha altri problemi. Ma da 10 anni diciamo che la poverta' e' aumentata e se facciamo un provvedimento contro la poverta', dite che non crea lavoro? Ma cosa state dicendo?", ha detto rivolgendosi alle numerose voci critiche sull'efficacia del Reddito di cittadinanza.

