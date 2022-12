Reddito cittadinanza: Conte, scomparso il criterio della congruita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - "Mi hanno accusato sul reddito di cittadinanza di fomentare l'odio. Io cerco solo di rassicurare. E voglio ricordare che questa notte l'onorevole Lupi, tra i responsabili ogni anno del Meeting di Rimini, ha presentato un emendamento alla Manovra che ha fatto saltare il concetto di 'congruita'' della proposta di lavoro per i percettori del reddito di cittadinanza. Questo significa che un ingegnere del sud potra' andare a fare il lavapiatti in Friuli. Una tale misura fa saltare ogni concetto di meritocrazia, e qualsiasi ascensore sociale. Inoltre in Italia coloro che non hanno completato il percorso scolastico non potranno prendere il reddito per punizione almeno finche' non avranno completato il ciclo scolastico. Negli altri paesi invece i medesimi soggetti vengono finanziati proprio per completare gli studi". A dirlo oggi all'assemblea della Coldiretti il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

