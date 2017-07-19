Redditi: Lombardia regina dei bonus, Milano guida la classifica

Bonus X, un sostengo al caro vita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - Sono le regioni del nord piu' di quelle del sud quelle in cui si va a caccia di bonus, in un contesto di costo della vita che cresce.

Secondo i dati rilevati da BonusX, startup nata proprio per aiutare a scoprire bonus e agevolazioni, su un campione di oltre 22.000 pratiche la regioni piu' attiva nelle richieste di bonus nel 2025 e' stata la Lombardia, con il 25% delle richieste, seguita dal Piemonte e dall'Emilia Romagna, che superano entrambe la soglia del 10% delle domande. Anche il Veneto e il Lazio, con l'8 e il 9%, si collocano tra i territori piu' attivi. Un dato ancor piu' evidente a guardare le provincie e le citta' dove si cercano sostegni al reddito, con dati che vanno al di la' della popolazione residente: Milano e' la provincia con il numero piu' alto di richieste, il 9% delle domande, seguita da Roma (7%) e Torino (6%).

Subito dopo compaiono altre province del nord come Bergamo, Brescia, Varese, Monza Brianza e Bologna, che si attestano oltre il 2%. Roma e Milano restano i due poli principali, mentre Torino, Genova, Bologna e Verona mostrano volumi significativi e confermano la tendenza delle grandi aree urbane a integrare i bonus nella propria routine amministrativa. Qui le famiglie utilizzano con naturalezza i servizi digitali, si muovono tra normative e scadenze con maggiore familiarita' e considerano le agevolazioni uno strumento ordinario di gestione economica.

