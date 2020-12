Recovery Plan: Visco, sia opportunita' per giovani e non fardello da lasciare -2

Investimenti hanno ritorno nel tempo, va spiegato a politica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - Visco, in risposta ad una altra domanda sulla ricetta delle prime cose da fare osserva che vanno aumentate le risorse per l'istruzione "con gli investimenti in istruzione e conoscenza i rendimenti arrivano nel tempo ma se non si parte mai non si arriva; e' una cosa che dico da dieci-venti anni e la risposta che ho avuto sempre dai ministri, dai primi ministri, dai politici e' stata 'si' lo capiamo che e' importante ma adesso non possiamo distogliere risorse da settori nei quali abbiamo benefici immediati'". Il Governatore aggiunge di non avere ricette specifiche "ma conosciamo bene che ci sono anche problemi gestionali; gia' nella scuola, all'inizio dell'anno, nell'allocare i docenti da inserire e vi sono carenze infrastrutturali evidenti, che non sono solo problemi di risorse ma organizzativi e affrontarli sul piano organizzativo e' difficile ma non si puo' ignorare. Lo sforzo deve essere collettivo anche a livello di Governo".

