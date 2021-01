Recovery plan: via libera nella notte, 210 miliardi di risorse -2

Investimenti pubblici oltre 70% risorse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - Il Piano affronta, in modo radicale, le profonde trasformazioni imposte dalla transizione, ecologica e digitale, una sfida che richiede una forte collaborazione fra pubblico e privato, si legge nella nota di Palazzo Chigi. Mira al rafforzamento del ruolo della donna e al contrasto alle discriminazioni di genere, ad accrescere le competenze, la capacita' e le prospettive occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale e allo sviluppo del Mezzogiorno. Il Piano si articola in sei missioni (aree tematiche) strutturali: digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilita' sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Le missioni raggruppano 16 componenti che si articolano in 47 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Il Governo intende massimizzare le risorse destinate agli investimenti pubblici, la cui quota supera il 70%; gli incentivi a investimenti privati sono circa il 21%.

Impiegando le risorse nazionali del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 non ancora programmate, e' stato possibile incrementare gli investimenti di circa 20 miliardi per la rete ferroviaria veloce, la portualita' integrata, il trasporto locale sostenibile, la banda larga e il 5G, il ciclo integrale dei rifiuti, l'infrastrutturazione sociale e sanitaria del Mezzogiorno. Il primo 70% delle sovvenzioni verra' impegnato entro il 2022 e speso entro il 2023; il restante 30% sara' speso tra il 2023 e il 2025. Nei primi tre anni, la maggior parte degli investimenti e dei nuovi progetti (e quindi dello stimolo macroeconomico rispetto allo scenario di base) sara' sostenuta da sovvenzioni. Nel periodo 2024-2026, viceversa, la quota maggiore dei finanziamenti arrivera' dai prestiti. Una valutazione dell'impatto macro complessivo del Piano e del suo effetto leva potra' essere effettuata quando tutti i dettagli dei progetti e delle riforme saranno pienamente definiti.

