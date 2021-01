Recovery plan: Treu, fondamentale coinvolgimento parti sociali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - 'La riuscita dei progetti del Piano di Ripresa e Resilienza dipendera' dalla capacita' e dal grado di coinvolgimento delle parti sociali e delle forze produttive, sin dal dibattito parlamentare e dalla governance". Lo afferma il presidente del Cnel Tiziano Treu, ribadendo la necessita' di una cabina di regia autorevole e trasparenza sullo stato di avanzamento dei progetti con un'informazione e una rendicontazione puntuale e pubblica. In occasione di un'Assemblea tematica sul tema, durante la quale i rappresentanti delle parti sociali hanno ribadito la necessita' di una consultazione pubblica permanente. 'Siamo in un momento cruciale per l'Italia e per l'Europa. Bene l'approvazione del Piano, ora si proceda speditamente a chiarire la programmazione operativa, l'agenda concreta delle riforme e le responsabilita' di gestione, coinvolgendo davvero le parti sociali e la societa' civile, valorizzando il ruolo del Cnel', ha dichiarato Luca Jahier, vicepresidente European Semester Group del Comitato economico e sociale europeo.

