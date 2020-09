Recovery plan: Treu, Cnel puo' avere ruolo strategico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - "Il Cnel puo' avere un ruolo rilevante prima nel coinvolgimento delle parti sociali e successivamente nell'implementazione e nel monitoraggio dei progetti che faranno parte del Recovery plan'. Lo dice il presidente Tiziano Treu, a margine della Riunione annuale dei Consigli economici e sociali e del Comitato Economico e Sociale Europeo: "L'obiettivo e' quello di promuovere la partecipazione dei cittadini europei per un nuovo percorso di democrazia partecipativa. In questa delicata fase di ripartenza e' fondamentale il contributo di tutti gli attori dei settori produttivi e sociali. La strada intrapresa dal Cnel ha portato a produrre diversi documenti indirizzati a Governo e Parlamento, con indicazioni delle parti sociali sulle iniziative per la ricostruzione". Inoltre ha proposto una revisione strategica delle politiche comunitarie: semplificazione delle procedure per rendere piu' efficaci e veloci gli interventi pubblici e privati, transizione ambientale e digitale, interventi sul sistema educativo nazionale, politiche sociali.

