Recovery Plan: telemedicina, firmato contratto piattaforma nazionale da 250 mln

Italia prima in Europa ad avere progetto nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - E' stato firmato, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, il contratto tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e il Raggruppamento temporaneo di impresa Engineering Ingegneria Informatica e Almaviva per l'affidamento in concessione della "Progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della piattaforma nazionale di telemedicina Pnrr - Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 Telemedicina", per un valore di 250 milioni. Lo comunica il ministero della Salute, il cui titolare Schillaci ha espresso soddisfazione per 'un altro importante tassello, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza'.

com-Bag

(RADIOCOR) 08-03-23 19:45:23 (0669)SAN,FONUE 5 NNNN