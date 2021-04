Recovery Plan: Tajani a Draghi, 40% risorse al Sud e' soglia irrinunciabile

E rilancia sul Ponte sullo Stretto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - Sul Recovery Plan "abbiamo espresso al presidente Draghi il nostro sostegno e chiesto che venga mantenuto il tetto del 40% per il Meridione, per noi quella soglia e' irrinunciabile". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Palazzo Chigi.

"Abbiamo insistito molto - ha spiegato ancora Tajani - sul Ponte sullo Stretto di Messina, la consideriamo un'infrastruttura che serve a portare l'alta velocita' fino in Sicilia e abbiamo insistito su tutte le altre infrastrutture indispensabili, sulla digitalizzazione, l'agricoltura, la rigenerazione urbana, che e' un altro tema che a noi sta particolarmente a cuore perche' significa far ripartire il settore dell'edilizia in Italia.

Siamo convinti che il Recovery sia parte di una strategia complessiva per far ripartire e dare al Paese una prospettiva di 10-20 anni".

