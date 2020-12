Recovery plan: Renzi a Gualtieri, bene correre ma per andare dove?

E cita Draghi, parliamo di scelte su debito buono o cattivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - "Oggi scopro che bisogna correre, la mia domanda e', sul correre siamo tutti d'accordo, ma per andare dove? Perche' se tu corri nella direzione opposta a quella corretta, per andare indietro ti ci vuole il doppio del tempo". Cosi' il leader di Iv, Matteo Renzi, in Senato sulla necessita' di accelerare sul Recovery plan ribadita oggi dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Allora - ha aggiunto Renzi - la domanda e': questo debito 'buono' o 'cattivo' a seconda delle scelte che facciamo, parole con il copyright di Mario Draghi,vogliamo affrontarlo o no?".

