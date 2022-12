Recovery plan: Pichetto, a ministero Ambiente servono altri 5 miliardi

Struttura ad hoc per consulenza e affiancamento Enti locali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - "Quando sono state previste le opere del Pnrr noi non avevamo l'8%, il 10% di inflazione". Lo ha osservato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, stimando che per le opere del suo ministero sono necessari "circa 5 miliardi in piu'", dai 34,7 miliardi stanziati a circa 39 miliardi. "L'effetto del maggiore costo delle materie prime e' dirompente", ha detto, aggiungendo che "ci sono grandi investimenti e ci sono enti che non hanno la struttura per poterli affrontare, le professionalita', non hanno la parte operativa e noi come ministero siamo creando una struttura ad hoc che abbia una funzione consulenziale di affiancamento agli Enti locali. Bisogna arrivare in fondo alla catena e deve essere tutto un insieme di Governo, Regioni, Province e Comuni e questi devono essere accompagnatori di enti e soggetti privati che contribuisco a raggiungere l'obiettivo".

