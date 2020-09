Recovery plan: Patuanelli, transizione energetica e pacchetto 4.0

Anche digitalizzazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 set - "Da un lato abbiamo bisogno di riforme strutturali, dall'altro sappiamo che hanno effetti dopo 20 anni, quindi serve concretezza: abbiamo pochi assi di intervento come Mise, interventi puntuali, su digitalizzazione, supporto a transizione energetica e rafforzamento del sistema produttivo, penso a tutto il pacchetto 4.0, il tempo non gioca a nostro favore, vogliamo essere pronti il 15 ottobre, i giorni non sono molti, ma abbiamo le idee chiare per dare risposte strutturali alle criticita' del sistema produttivo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli agli Stati generali della Cgil Puglia, parlando del Recovery plan su cui il governo sta lavorando.

