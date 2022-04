Recovery Plan: parte digitalizzazione dei Comuni, possono ricevere primi voucher

Primi avvisi ammontano a 390 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 4 apr - Sono partiti gli avvisi per la digitalizzazione dei Comuni italiani ed e' entrata nel vivo l'implementazione del Pnrr con il rafforzamento e la diffusione di strumenti consolidati, affidabili ed efficienti: l'identita' digitale (Spid/Cie), il sistema di pagamento pagoPa e il punto unico di accesso per i servizi pubblici digitali app Io. I primi avvisi, spiega una nota del ministero per l'Innovazione e la trasformazione digitale, pubblicati dal dipartimento per la trasformazione digitale, ammontano a 390 milioni di euro: 100 milioni per l'identita' digitale, 200 milioni per il sistema di pagamento pagoPa e 90 milioni per app Io. Il 40% delle risorse e' destinato ai Comuni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Le misure sono previste dalla missione 1 componente 1 del Pnrr (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa), investimento 1.4.3 (pagoPa e app IO) e 1.4.4 (identita' digitale). Da oggi, dunque, le Pa possono registrarsi su Pa digitale 2026, accedere ad un'area riservata, richiedere i fondi destinati all'ente e ricevere un'assistenza dedicata. I Comuni non devono presentare progetti per ricevere un finanziamento. Riceveranno, infatti, un voucher economico predefinito, basato sulla dimensione dell'ente, come anche sulle scelte fatte in fase di candidatura. Queste due variabili determinano l'ammontare del finanziamento.

L'erogazione delle risorse sara' conseguente al raggiungimento di determinati obiettivi. Gli avvisi scadranno il 2 settembre 2022. Dalla pubblicazione dell'avviso in poi sono previste delle finestre temporali di 30 giorni al termine delle quali il Dipartimento provvedera' a finanziare le istanze pervenute nel periodo di riferimento. I primi esiti saranno pubblicati dal 3 maggio 2022.

