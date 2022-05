Recovery Plan: opere ferroviarie, ok protocollo commissari-sindacati

L'intesa riguarda 31 infrastrutture affidate a 8 commissari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - E' stato sottoscritto oggi il Protocollo d'intesa unico fra i Commissari straordinari di governo e le tre organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil per realizzare tutte le opere ferroviarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e garantire attraverso un confronto continuo lo svolgimento dei lavori nel rispetto della legalita', della sicurezza e dei tempi, favorendo la ripresa economica e l'occupazione. Lo comunica il Mims in una nota, spiegando che l'intesa, che riguarda le 31 opere affidate a otto commissari straordinari, "consentira' un monitoraggio continuo dei cantieri per verificare il rispetto e la regolare applicazione di tutte le norme e le procedure riguardanti la sicurezza dei lavoratori, i turni di lavoro, la formazione e la prevenzione di infiltrazioni nei contratti di appalto". Piu' concretamente, l'intesa "prevede che ciascun commissario convochi le sigle sindacali firmatarie del Protocollo prima della cantierizzazione o dell'avvio degli interventi per esporre il cronoprogramma dei lavori, il piano degli affidamenti, le previsioni occupazionali".

Previsti inoltre incontri operativi periodici su orari di lavoro, turni, logistica, formazione e sicurezza. Ribadita l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di Lavoro "anche per i subappalti o subcontratti", incluso il pagamento delle "spettanze e delle contribuzioni a tutti i lavoratori in caso di inadempienza da parte degli appaltatori".

com-edt

(RADIOCOR) 27-05-22 12:57:13 (0259)PA,INF,FONUE 5 NNNN