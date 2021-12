Recovery plan: ok finanziamento del treno a idrogeno Terni-Sulmona

Ordinanza firmata dal commissario post sisma 2016 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Il commissario alla ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini, ha firmato l'ordinanza per finanziare il treno a idrogeno nella tratta tra Terni, Rieti, L'Aquila e Sulmona, nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 a valere sulle risorse Pnrr appositamente riservate ai territori colpiti dai terremoti. Si legge su un comunicato della struttura commissariale. Il progetto, aggiunge la nota prevede anche la realizzazione di tre impianti nel Lazio, Umbria e Abruzzo per la produzione di idrogeno "green" destinato al treno, ma anche all'alimentazione del trasporto locale ed extraurbano su gomma, fondi per la progettazione e per l'acquisto del materiale rotabile, e' finanziato con 50 milioni di euro. "A questi - aggiunge la nota - si aggiungeranno altri 59 milioni di euro dal bilancio del ministero delle Infrastrutture, per l'acquisto di nuovi treni a idrogeno, grazie all'intesa con il ministro Enrico Giovannini, che ha sostenuto il progetto, insieme a Rfi sia per l'impatto positivo sull'ambiente, che per la riduzione dei tempi di intervento per il miglioramento della tratta, che avrebbe dovuto essere elettrificata". L'entrata in funzione e' prevista nel 2027.

