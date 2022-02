Recovery Plan: Mite, bene bandi economia circolare imprese, domande per 508 mln

Da Unirima dati superati, convocati al tavolo l'11/2 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - I bandi per i finanziamenti del Pnrr alle imprese dell'economia circolare stanno andando bene, con 222 domande gia' presentate, per un totale di circa 508 milioni di euro sui 600 disponibili. Le affermazioni di Unirima, l'associazione dei produttori di carta da macero, circa un presunto 'flop' dei bandi, a causa di criteri troppo restrittivi per la selezione dei progetti, sono basate su dati non aggiornati, e non sono quindi corrette. Cosi' una nota del ministero della Transizione ecologica. I criteri generali per la selezione dei progetti sono stati elaborati tenendo conto degli obiettivi quantitativi fissati dal Pnrr. L'erogazione dei fondi dipende dalla effettiva produttivita' finale degli investimenti delle imprese. Si tratta di un principio non derogabile del 'contratto' con il quale la Commissione europea concede i fondi allo Stato italiano. Per il Mite, non ha quindi fondamento la critica dell'Unirima, secondo la quale i criteri di assegnazione sarebbero troppo restrittivi per le aziende italiane, finanziando solo l'innovazione tecnologica, e non il revamping degli impianti. Le imprese italiane del settore, che non sono rappresentate tutte da Unirima, aggiunge, non hanno trovato i criteri di assegnazione troppo restrittivi e la risposta ai bandi e' stata buona.

L'associazione, osserva il Mite, cita dati superati, con 122 domande presentate, quando ad oggi sono gia' 222. I bandi del Pnrr per l'economia circolare prevedono 1.500 milioni per Comuni e imprese pubbliche del settore dei rifiuti e del riciclo, e 600 milioni per le imprese private. Non c'e' nessun favoritismo verso il settore pubblico, come denunciato da Unirima: E' stata avviata una proficua collaborazione con l'autorita' garante per la concorrenza e non sono stati riscontrati profili di criticita'. Al momento sono 1182 le domande presentate da Comuni e imprese pubbliche, per un totale di circa 1 miliardo sui 1500 milioni disponibili. Il Mite ha comunque convocato le associazioni di categoria Unirima e Cisambiente per l'11 febbraio, per ascoltare le loro posizioni e trovare soluzioni condivise.

com-ale

(RADIOCOR) 09-02-22 18:07:37 (0578) 5 NNNN