Recovery plan: ministero Istruzione-Province, accordo su scuole superiori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 nov - Proficuo l'incontro di oggi tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Presidente dell'UPI Michele de Pascale e la VicePresidente dell'UPI Silvia Chiassai Martini, Presidente della Provincia di Arezzo e responsabile UPI per l'edilizia scolastica .Il Ministro ha recepito le richieste delle Province, annunciando la prossima emanazione di provvedimenti che daranno risposte positive, a partire dallo slittamento del termine di aggiudicazione lavori per i progetti legati al Pnrr di messa in sicurezza delle scuole superiori, che dal 31 dicembre 2022 passera' al 15 settembre 2023. Il Ministro ha poi annunciato una proposta normativa per utilizzare i ribassi di asta dei progetti in essere, richiesta avanzata da tempo da UPI, anche per far fronte agli aumenti dei costi dei materiali. 'Abbiamo in mente un piano ambizioso per le scuole secondarie superiori - ha detto il Ministro - per questo stiamo valutando con grande favore la richiesta avanzata dall'Upi di finanziare tutti i progetti per la costruzione e la messa in sicurezza delle palestre delle scuole superiori - 134 progetti per un finanziamento di almeno 200 milioni - che sono stati presentati ai bandi Pnrr ammessi ma non finanziati'.

Dca

