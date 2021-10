Recovery plan: Latini(Sace), occasione per investimenti e riconquista mercati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ott - 'Sace sostiene le attivita' delle imprese italiane nel mondo non piu' solo attraverso la nostra operativita' tradizionale, fatta di un'ampia famiglia di prodotti assicurativo-finanziari, sempre piu' integrata e digitalizzata, con cui accompagniamo le imprese nel processo di internazionalizzazione - ha proseguito Latini - ma nell'ultimo anno, la nostra missione e' stata amplificata con l'obiettivo di affiancare le imprese italiane sul mercato domestico sia durante la fase emergenziale, con lo strumento Garanzia Italia, sia, in una logica piu' strutturale, in vista della ripartenza con le nostre Garanzie Green. Tale impegno, da inizio pandemia, si e' tradotto in oltre 67 miliardi di euro di risorse mobilitate. Ed e' proprio attraverso le vecchie e le nuove linee operative che Sace potra' giocare un ruolo importante a sostegno del Pnrr'. Ed ha concluso: 'Sono convinto che, mai come questo momento, sia fondamentale 'fare sistema', cercando ogni possibile dialogo tra i diversi attori del mondo economico. Il Sistema Paese deve dimostrarsi forte e compatto cosi' da sostenere la competitivita' delle nostre imprese in Italia e nel mondo.

E', infatti, chiaro che la ripartenza del nostro Paese non potra' che passare attraverso il gioco di squadra e l'azione sinergica, senza dimenticare gli investimenti per la crescita, il capitale fisico e umano e la produttivita'".

Ale

(RADIOCOR) 06-10-21 17:39:32 (0562)FONUE 5 NNNN